С эмоциями, но без камер: лазеры на концерте «Руки Вверх!» испортили смартфоны

Лазеры на концерте «Руки Вверх!» испортили камеры смартфонов зрителей

У зрителей на концерте группы «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону лазеры испортили камеры смартфонов. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила одна из посетивших шоу.

«Шоу было классным, концерт шикарным, но было бы не лишним на билетах или в начале концерта сообщить, что лазерное шоу может навредить камерам телефонов», — написала поклонница группы.

Она прикрепила к публикации видео. На первых кадрах изображение чистое, но после нескольких характерных лазерных вспышек на картинке появились артефакты.

Зрительница также добавила, что была на концерте в компании еще троих друзей, и у всех устройства пострадали. Причем, отвечая на вопросы в комментариях, девушка уточнила, что гаджеты были разные: одни на системе IOS, другие — Android. Предположительно, испортились те телефоны, обладатели которых находились не на танцоре, а на верхних рядах зала, куда и были направлены лучи лазеров.

Там же в комментариях нашлись те, кто столкнулся с похожей проблемой после концерта группы еще два года назад. Да и фотографы там же в ленте комментариев подтвердили, что такое шоу может испортить не только матрицу телефона, но и профессиональной камеры.

А в региональном издании «Баймакский вестник» добавили, что организаторы концерта знают лишь об этих четверых пострадавших среди всех зрителей в разных городах, где выступление прошло без нареканий. Поэтому менять программу или принимать какие-либо еще меры они не планируют.

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