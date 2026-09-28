С эмоциями, но без камер: лазеры на концерте «Руки Вверх!» испортили смартфоны

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 43 0

Организаторы менять программу шоу после случившегося не планируют.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; Instagram*/ignatenko.cosmo_life; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лазеры на концерте «Руки Вверх!» испортили камеры смартфонов зрителей

У зрителей на концерте группы «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону лазеры испортили камеры смартфонов. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила одна из посетивших шоу.

«Шоу было классным, концерт шикарным, но было бы не лишним на билетах или в начале концерта сообщить, что лазерное шоу может навредить камерам телефонов», — написала поклонница группы.

Она прикрепила к публикации видео. На первых кадрах изображение чистое, но после нескольких характерных лазерных вспышек на картинке появились артефакты.

Зрительница также добавила, что была на концерте в компании еще троих друзей, и у всех устройства пострадали. Причем, отвечая на вопросы в комментариях, девушка уточнила, что гаджеты были разные: одни на системе IOS, другие — Android. Предположительно, испортились те телефоны, обладатели которых находились не на танцоре, а на верхних рядах зала, куда и были направлены лучи лазеров.

Там же в комментариях нашлись те, кто столкнулся с похожей проблемой после концерта группы еще два года назад. Да и фотографы там же в ленте комментариев подтвердили, что такое шоу может испортить не только матрицу телефона, но и профессиональной камеры.

А в региональном издании «Баймакский вестник» добавили, что организаторы концерта знают лишь об этих четверых пострадавших среди всех зрителей в разных городах, где выступление прошло без нареканий. Поэтому менять программу или принимать какие-либо еще меры они не планируют.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что концерт рэпера Madk1d (настоящее имя — Марк Серков) в Москве пришлось отменить из-за фанатов, перекрывших проезжую часть и улицу рядом с местом, где он планировал выступить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Ножницы принесут перемены: лунный календарь стрижек на октябрь 2026 для з...

Последние новости

13:42
«Чтобы не рыпался»: почему с премьера Венгрии Мадьяра сняли неприкосновенность
13:30
Сборная России завоевала девять наград на ЧМ по спортивной акробатике
13:21
«Все в ужасе»: в Волжском нашли тело женщины в холодильнике после жалоб на запах
13:11
Слезы радости: как лук помогает при аллергии
13:00
Заплати налоги и спи спокойно: ФНС массово проверяет арендодателей
12:56
Названа предварительная дата прощания с Сергеем Соседовым

Сейчас читают

Жить станет проще: в России увеличат прожиточный минимум и МРОТ
Старые супертанкеры расходятся как горячие пирожки: платят больше, чем за новые
«Ужас и безобразие»: брат Егора Летова не знал об осквернении могилы артиста
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен