У страха глаза велики: США ускоряют размещение своих термоядерных бомб в ЕС

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 66

Politico: США хотят ускорить размещение модернизированных термоядерных бомб B61-12 в ЕC

У страха глаза велики: США ускоряют размещение своих термоядерных бомб в ЕС

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann via www.imago-im

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Инициатором такой идеи оказалась «белая и пушистая» Европа, которая всегда выступала против ядерной политики.

В связи с тревожной мировой обстановкой, американские власти хотят ускорить процесс размещения новых тактических ядерных бомб воздушного базирования B61-12 в Европе. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в правительстве США. В публикации отмечается, что оружие будет готово к использованию с европейских авиабаз уже в конце этого года.

В материале отмечается, что создателем идеи стали союзники Вашингтона из Европы. Они желают максимально ускорить процесс обновления американского оружия на своих территориях.

«С учетом нарастания ядерной риторики России часть союзников попросила продолжить консультации в НАТО, чтобы обеспечить постоянную готовность (сил и вооружений — Прим. ред.) и последовательную передачу сообщений», — сообщается в документе, попавшем в распоряжении газеты.

Сначала планировалось разместить бомбы к весне 2023 года. Одним из первых серийных образцов модернизированной атомной бомбы B61-12 появился в конце зимы прошлого года, а полное производство запустили только в мае 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах провокации Киева с «грязной бомбой».

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