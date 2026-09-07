Ксения Алферова об Алексее Пиманове: «С ним ушла эпоха»

Ксения Алферова поделилась воспоминаниями об Алексее Пиманове

Актриса Ксения Алферова назвала покойного журналиста Алексея Пиманова монументальной фигурой для российского телевидения. Своим мнением она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере его последней, посмертно выпущенной ленты — фильма «Охота на императора».

«Это человек, которому всегда безоговорочно верили. Это, согласитесь, очень большая редкость. Тем более, в такой публичной профессии, тем более, на телевидении. Поэтому можно сказать, что вместе с ним ушла некая эпоха. Если вы читали историю создания этого фильма, он особенно внимательно относился к исторической достоверности. Человек понимал, что он отвечает за то, что он делает», — рассказала Алферова.

Актриса также поделилась своим личным опытом на ТВ, объяснила, почему индустрия раньше была совсем другой и какую роль в ней играл Пиманов.

«Я в свое время вела программу „Взгляд“. Это такое настоящее телевидение, это люди, которые горят этим, живут. Если они говорят, они отвечают за каждое слово. Поэтому смотрели, поэтому верили. Каждая передача, которая выходила с его участием, всегда была событием. Ты всегда ждал. Было несколько таких передач, „Взгляд“, „Вид“ ждали как глоток правды — и его тоже», — отметила она.

Не обошлось и без прогнозов. Алферова выразила свою точку зрения по поводу того, кто мог бы занять место Алексея Пиманова.

«Я уже давно не смотрю телевидение. Из тех, кто приходит на ум, никто не мог бы занять его место. Но наверняка есть кто-то, кого мы с вами еще не знаем. Это новое поколение, которое подрастает. Надеюсь, 20-тилетние на подступах», — выразила свое мнение актриса.

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