Простые смертные: Букингемский дворец уточнил статус принца Гарри и Меган Маркл

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 17 0

«Запасной» вместе с женой и детьми 26 августа вернулся в Великобританию.

Кто сейчас и как живут принц Гарри и Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Christopher Neundorf

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Букингемский дворец: принц Гарри и Меган Маркл отныне будут обычными гражданами

Принц Гарри и Меган Маркл после возвращения в Великобританию не будут считаться работающими членами британской королевской семьи. Об этом сообщила «Би-би-си» со ссылкой на письмо от имени короля Карла III.

«Хорошо известно, что в январе 2020 года герцог и герцогиня отказались от выполнения представительских обязанностей от имени монарха и больше не являются работающими членами королевской семьи», — цитирует вещательная компания текст документа.

В письме, направленном представителям герцога и герцогини Сассекских, а также правительственным структурам, военным чиновникам и представителям монарха в регионах, говорится, что Гарри и Меган остаются «частными лицами».

В Букингемском дворце также отметили, что благотворительная деятельность пары является их личным делом и не связана с официальными обязанностями королевской семьи.

Согласно документу, Гарри и Меган не смогут использовать обращения «Его Королевское Высочество» и «Ее Королевское Высочество». Также мероприятия с их участием не должны восприниматься как официальные королевские события.

Вопросы безопасности принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании будут рассматриваться отдельно. Решения по этому поводу должны принимать соответствующие полицейские структуры и Королевский и VIP-исполнительный комитет (RAVEC).

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