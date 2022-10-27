Пластиковая невеста: названа самая популярная операция перед свадьбой

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 98

Хирург Гогиберидзе назвал ринопластику самой популярной операцией перед свадьбой

Пластиковая невеста: названа самая популярная операция перед свадьбой

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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В самый особенный день хочется выглядеть сногсшибательно. На что готовы будущие молодожены ради этого?

Многие люди идут за помощью к хирургу, чтобы исправить недостатки внешности или побороть комплексы. Особенно изменения облика связаны с важными событиями в жизни, например, свадьба. По словам ведущего пластического и реконструктивного хирурга клиники эстетической медицины «Время Красоты» Отари Гогиберидзе, самая популярная операция перед таким мероприятием — это ринопластика.

«Я могу сказать, что к этой операции нужно подготовиться заранее. Не стоит выполнять ее за один-два месяца до свадьбы. Но, если я вижу, что реабилитация должна пройти достаточно легко, отеки пройдут быстро и вмешательство не будет грубым, то коррекцию носа, конечно, можно сделать», — объяснил он в беседе с Газета.ру.

На втором месте оказалась нижняя блефаропластика для удаления грыж нижних век. Врач отметил, что в таком случае стоит совершить процедуру за 30 дней до женитьбы, потому что за этот срок весь отек с лица должен уйти.

В том числе пациенты приходят за броулифтом или височным лифтингом. В случае проведения этих вмешательств в течение месяца, они покажут отличный результат и невеста затмит всех своей красотой.

«Кто-то накануне свадьбы обращается за липосакцией. Я вам скажу честно, липосакцию делать можно, но нужно иметь в виду, что тогда вам придется ходить в компрессионном белье под платьем, что очень неудобно. Поэтому данную процедуру нужно проводить хотя бы за два-три месяца до операции», — отметил хирург.

Также Гогиберидзе высказался об увеличении груди. По его словам, такую операцию следует делать за месяц до бракосочетания, а лучше вообще за два. Реабилитация проходит быстро, после снятия компрессионного белья можно оценить первичный эффект.

Необязательно обращаться к врачу, чтобы преобразить свою внешность. Ранее 5-tv.ru сообщал, как актриса Анна Хилькевич рассказала, что увеличивала грудь заклинаниями.

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