Путин: есть попытка утвердить правило, чтобы власть жила без всяких правил

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 128

Глава страны подчеркнул, что в последнее время в мире наблюдается размывание принципов безопасности и международного права.

Фото, видео: Дмитрий Феоктистов / ТАСС; 5-tv.ru

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В последнее время наблюдается попытка утвердить определенное правило — чтобы власть предержащие могли жить без правил. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, начиная свое выступление на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Москве.

В первую очередь глава государства обратился к иностранным гостям форума. В этом году в дискуссии принимают участие 111 экспертов, дипломатов и государственных деятелей из 41 страны. Владимир Путин поблагодарил гостей за визит в Россию и подчеркнул, что тема последних международных процессов не раз обсуждалась с ними.

Президент отметил, что в последнее время наблюдается стремительная деградация мировых институтов «с размыванием принципов коллективной безопасности» и подменой международной безопасности некими «правилами».

«Есть попытка утвердить одно правило — чтобы власть предержащие имели возможность жить вообще без всяких правил, чтобы все было позволено, все сходило с рук», — объяснил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Владимира Путина о том, что Запад использует Украину как таран против России и полигон для своих военно-биологических экспериментов.

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