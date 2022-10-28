«И яблоко раздора, и символ разрешения конфликтов»: Путин назвал значение Одессы

Российский лидер отметил: украинский город — один из красивейших в мире. Но последний визит туда оставил не столь приятные впечатления.

В текущей ситуации Одесса может стать и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве. Он отметил — этот город — один из красивейших в мире, но то, каким его увидел Путин в последний раз, сильно расстроил его.

Венгерский журналист Габор Штир поинтересовался у президета РФ, когда ему лучше всего поехать в Одессу — следующим летом или через пару лет. На что российский лидер призвал его не тянуть и ехать, как можно быстрее. Тогда же Штир уточнил, какую ему визу делать — украинскую или российскую.

«Как известно, Одесса была основана Екатериной II. И даже крайние националисты решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождение какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», — отметил Путин.

Но в последнюю поездку в Одессу Путин увидел заметный упадок. Это было видно невооруженным взглядом.

«Явно коммунальное хозяйство было в упадке. Это было видно даже по фасадам зданий. Хотя в центре вроде ничего, то чуть-чуть в сторону там же все выглядело не так презентабельно», — заметил президент России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин отреагировал на вопрос о страхе перед Западом.