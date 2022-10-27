«Боюсь-боюсь»: Путин пошутил на вопрос о страхе перед Западом

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 974

Путин заявил об отсутствии страха перед Западом

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент подчеркнул, что руководствуется интересами российского народа.

Российский лидер Владимир Путин не боится угрозы со стороны Запада. Об этом он сообщил в своей речи на выступлении в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Президент отметил, что если бы ему стало страшно, то он ничего не предпринял бы.

«Наверное многим хотелось бы услышать, чтобы я сказал: боюсь-боюсь-боюсь. Ну если б я всего боялся — я б ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это и делаю», — объяснил президент.

Также Путин объяснил, почему присоединение Донбасса к РФ было необходимо. По словам главы государства, новые присоединенные в состав России территории не выжили бы без нашей страны. Украинские обстрелы продолжаются и их нельзя избежать. Москва не могла бросить Донбасс на произвол судьбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о словах Путина о том, что РФ не считает себя врагом Запада.

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