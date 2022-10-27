Путин указал США на необходимость послать сигнал Киеву: решающее слово за ними

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 192

Путин указал США на необходимость послать сигнал Киеву

Путин указал США на необходимость послать сигнал Киеву: решающее слово за ними

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Президент России еще раз напомнил мировому сообществу, кто виноват в украинском кризисе. От мирных переговоров Москва по-прежнему не отказывается.

Разрешить конфликт на Украине может только тот, кто его начал и продолжает поддерживать — роль США в данном случае сложно недооценивать. Вашингтону стоит только послать сигнал Киеву, и проблема решится раз и навсегда дипломатическим путем. Огромных жертв удастся избежать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне. Очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать это», — подчеркнул глава государства.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СБУ косвенно подтвердили свою причастность к ЧП на Крымском мосту.

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