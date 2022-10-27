Признание? В СБУ косвенно подтвердили свою причастность к взрыву на Крымском мосту

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Служба безопасности Украины косвенно подтвердила свою причастность ко взрыву Крымского моста

Фото, видео: www.globallookpress.com / vk.com/myfeo_ru; 5-tv.ru

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При этом и. о. главы украинской Службы отказался говорить о деталях.

Служба безопасности Украины (СБУ) косвенно подтвердила свою причастность ко взрыву Крымского моста. Исполняющий обязанности главы ведомства Василий Малюк заявил в интервью Интерфаксу, что ему хорошо известно, как происходят подобные инциденты, и кто за ними стоит.

О деталях он говорить отказался, чтобы, цитата, «не подставлять источники, работающие в тылу врага, в том числе в России». Это несколько противоречит заявлению президента Зеленского, который ранее прокомментировал взрыв на Крымском мосту словами: «Мы такого не заказывали».

В интервью Малюк также поблагодарил агентов-женщин, которые работают на СБУ. Он назвал их настоящими амазонками.

По словам Малюка, многие из них уже прошли через пластические операции и сменили все данные, чтобы не подвергаться опасности. Одной из таких амазонок, судя по всему, является Наталья Вовк, организатор и исполнитель вероломного убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, как украинский надзиратель был в восторге от взрыва на Крымском мосту.

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