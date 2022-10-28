Это долго не забудут: международная реакция на слова Путина на «Валдае»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 737

Международная реакция на выступление Путина на «Валдае»

Это долго не забудут: международная реакция на слова Путина на «Валдае»

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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В Кремле уже отметили, речь президента России будет перечитываться и изучаться множество раз.

В минувший четверг в Москве состоялось пленарное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В Кремле уже отметили, что речь президента России Владимира Путина будет перечитываться и изучаться множество раз. За речью российского лидера внимательно следили не только в Европе, но и в США. Как западные СМИ отреагировали на все сказанное российским лидером?

Реакция западной прессы

В своих публикациях иностранные журналисты сделали акцент на высказываниях российского лидера по международной повестке. Так, в Германии газета Bild выступление главы российского государства назвали посылом Западу, который по утверждениям обозревателей, должен якобы выбить политиков из колеи, дать некую надежду и вселить ужас и страх.

Daily Express больше из всего сказанного Путиным сосредоточило внимание читателей на критике российского лидера западных стран. Обозреватели издания отметили, что президент России назвал Запад «неоколониальной силой, стремящейся к абсолютному господству над планетой». Вместе с тем британцы заявили — действиями Путина россияне восхищаются.

«Он защищает культуру и традиции своей страны, в то время как мы с радостью выбрасываем свои», — прокомментировал статью один из британцев.

Деловая газета Financial Times отметила, что речь российского президента на Валдайском форуме звучала как примирительная, более направленная на мир и урегулирование дипломатических отношений, нежели слова, сказанные ранее. Читателям сообщили, что Россия в очередной раз назвала действия Запада стремлением доминировать над всем миром. Но все-таки обозреватели донесли, что Путин призвал к уважению Запад, но мириться с агрессивным не будет.

Информационное агентство Reuters внимание читателей решило обратить на то, насколько Путин чувствовал себя уверенным на Валдайском форуме. Так, российский лидер отметил, что России не нужен ядерный удар и в нем нет никакого смысла. В особенности он выглядел расслабленным, говоря о возможной угрозе ядерного взрыва, отметило агентство.

В Германии, в частности, журнал Spiegel, отметил, что Путин в своем выступлении еще раз напомнил — Россия пытается установить дружеские отношения с Западом при этом, пользуясь право собственное развитие.

Другие же иностранные СМИ решили рассказать о прошедшем событии информативно и без каких-либо оценок. Однако, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, минувшее выступление обрело достаточно философский характер. Речь была глубокой, прикладной и мировоззренческой. Все сказанное стоит проанализировать и задуматься, заключил Песков.

Британский Sky News и газета The Telegraph запустили прямую трансляцию выступления российского лидера на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». А за океаном в режиме реального времени речь Путина транслировал один из крупнейших телеканалов — ABC News.

Ранее 5-tv.ru публиковал самые яркие цитаты Владимира Путина на «Валдае».

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