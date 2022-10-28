На волоске от смерти: пассажирский Airbus из-за грозы начал разваливаться в воздухе
Пассажирский Airbus из-за грозы начал разваливаться в воздухе
Фото, видео: 5-tv.ru
Лайнер остался без носа. К счастью, опытным пилотам удалось совершить быструю безопасную посадку.
На грани жизни и смерти оказались пассажиры самолета в небе над Южной Америкой. Airbus, летевший из Чили в Парагвай, начал разваливаться прямо в воздухе! Он попал в грозовую тучу и от невероятной тряски один из двигателей отказал, а носовая часть и вовсе отвалилась. В салоне началась паника.
И все же экипаж дотянул до аэродрома. О том, что самолет лишился части фюзеляжа, — люди узнали только на земле.
Читайте также
+6° 766 мм рт. ст.
93%
93%
61.36
-0.07 61.57
1.11
-0.07 61.57
1.11
Нашли ошибку?