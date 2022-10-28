На волоске от смерти: пассажирский Airbus из-за грозы начал разваливаться в воздухе

Лайнер остался без носа. К счастью, опытным пилотам удалось совершить быструю безопасную посадку.

На грани жизни и смерти оказались пассажиры самолета в небе над Южной Америкой. Airbus, летевший из Чили в Парагвай, начал разваливаться прямо в воздухе! Он попал в грозовую тучу и от невероятной тряски один из двигателей отказал, а носовая часть и вовсе отвалилась. В салоне началась паника.

И все же экипаж дотянул до аэродрома. О том, что самолет лишился части фюзеляжа, — люди узнали только на земле.