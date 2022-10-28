Гросси: МАГАТЭ сообщит результаты проверок данных о «грязной бомбе» на Украине

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Ряд источников из иностранных государств сообщили о смертельной провокации со стороны киевского режима. Россия бьет тревогу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Björn Vogt; 5-tv.ru

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В МАГАТЭ, в отличие от официальных лиц на Западе, со всей серьезностью отнеслось к данным о готовящейся провокации Киева с «грязной бомбой». Директор организации Рафаэль Гросси сообщил, что его сотрудники проинспектируют несколько украинских объектов в ближайшие дни, будут проводиться поиски любой незаявленной ядерной деятельности. По завершении проверок результаты представят общественности.

Говоря о Запорожской АЭС, район которой ежедневно обстреливают ВСУ, Гросси отметил, что ситуация там остается нестабильной, хотя он и надеется на создание зоны безопасности вокруг станции в ближайшие дни.

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