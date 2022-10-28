В России вступает в силу новый ГОСТ для защиты от мошенников

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Касается нововведение ЖКХ. Теперь все в руках лицензионных компаний.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Новый ГОСТ защитит россиян от мошенников. С 1 ноября начинает действовать единый стандарт на поверку водных счетчиков. Теперь проводить такие работы смогут только компании, получившие лицензию. Список можно будет проверить на сайте федеральной службы по аккредитации.

Авторы нововведений предупреждают: легальные фирмы загружены реальной работой, поэтому обзвоном и обходом по квартирам в отличие от аферистов не занимаются.

Также следует насторожиться, если псевдоинспекторы предлагают проверить сразу оба счетчика и на горячую, и на холодную воду. Сроки поверки у них разные. А еще официальные компании не требуют предоплаты и всегда выдают квитанции.

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