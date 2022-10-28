Отец Нюши рассказал, куда пропала дочь: «Моя ошибка»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 205

Отец Нюши Владимир Шурочкин прокомментировал слухи об уходе дочери со сцены

Отец Нюши рассказал, куда пропала дочь: «Моя ошибка»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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У знаменитости есть более важные заботы, но звездный родственник надеется, что все изменится.

Куда пропала певица Нюша (Анна Шурочкина) рассказал ее отец Владимир Шурочкин в беседе с aif.ru. По его словам, после рождения второго ребенка исполнительница охладела к построению карьеры. Кроме того, бывший солист студии «Ласковый май» не знает, вернется ли дочь в шоу-бизнес. Однако он очень хочет, чтобы пауза была временной.

«Надеюсь, что сейчас у нее такой период, и он пройдет. Она у меня ранняя артистка, стала ездить на гастроли в 14-15 лет. Может, я слишком рано окунул ее в мир шоу-бизнеса. Я об этом часто размышляю. Мне казалось, чем раньше, тем лучше», — сказал Шурочкин.

Со слов родственника селебрити, для нее все стало рутиной моментально. Это одна из причин потери интереса к работе. По его мнению, люди ценят свои успехи больше, когда добиваются всего самостоятельно, в то время, как в обратном случае все по-другому.

«Может быть, моя ошибка заключается в том, что я не пытался до нее все доносить. Обидно и жалко. Столько сил и времени на это потрачено», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Нюша выбирала имя сыну.

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