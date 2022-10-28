В США посоветовали Байдену начать переговоры с Путиным

Американцы считают, что заокеанский лидер должен совершить показательный шаг на мировой арене. Но сможет ли?

Президенту США Джо Байдена следует прислушаться к своему российскому коллеге Владимиру Путину и начать переговоры с РФ. Такое мнение выразил колумнист Дэвид Игнатиус в своей статье для издания Washington Post. Автор написал материал после речи главы России на «Валдае».

«Необходимость больших дипломатических усилий между Россией и Соединенными Штатами вопиюще очевидна. Но она должна быть сосредоточена на предотвращении катастрофического сценария между двумя странами», — говорится в материале.

По мнению Игнатиуса, Белый дом должен серьезно отнестись к словам Путина. В частности, заокеанскому лидеру следовало бы показать, что Штаты не планируют уничтожить Россию, а наоборот хотят избежать прямого конфликта. К слову, Байден называл опасным подход российской стороны к ядерному оружию, пишет Газета.ру.

«Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации», — предположил журналист.

Накануне Владимир Путин выступил в рамках пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Ранее 5-tv.ru писал о том, как армия России «порвет» силы США на Украине.