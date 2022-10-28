Каждая секунда дорога: как правильно распределить время в течение дня

При правильном режиме дня можно выгадать как минимум пару свободных часов и потратить их на спорт, прогулку, важное дело. При этом жизнь станет интересней, а самочувствие — лучше.

Время — ценный ресурс, распоряжаться им нужно правильно — тогда все встанет на свои места: будете высыпаться, правильно питаться, найдется хотя бы час на любимую книгу, спорт и домашние дела. Вернется ощущение счастья и появятся силы на важные дела. Издание Сибкрай.ru называет девять способов, которые помогут взять власть над временем.

Планируйте

Делайте это сразу на неделю вперед — хоть на бумаге, хоть в телефоне. Включайте в ваш план задачи по максимуму — не жалейте себя. Сначала будет непросто, зато потом научитесь после силовой тренировки и ужин готовить, и порядок наводить, и на прогулку ходить. На себя тоже время останется. Дисциплина так затянет, что расслабляться уже не захочется.

Отдыхайте

Отдыхать не значит лениться. Помните, вы живой человек и, возможно, с тонкой душевой организацией, и работа на износ может довести вас до ручки — начнутся эмоциональный срывы, а эффективность как сотрудника сведется к нулю. Трудитесь в офисе — делайте маленькие паузы: посмотрите в окно, выпейте чашку чая, выделите минутку на любимую музыку.

А дома, конечно, не беритесь за тряпку с порога. Подумаешь, бардак. Выдохните, поужинайте, расслабьтесь, а потом за дело.

Просто начните

Не зря в народе часто вспоминают пословицу: «Лиха беда начало» — все так и есть. Трудно пойти на пробежку, на лыжи, собраться в музей или театр. Никак не находится время выбраться на экскурсию в соседний город, а на прикроватной тумбе пылится книга. Вы все откладываете на потом — но это потом может никогда не наступить. Меняйте подход — начинайте, преодолевайте, отнеситесь к этому как к квесту и все получится. Будете только в плюсе.

Ищите эффективнее время

Человек сам знает, в какое время суток плоды его труда могут быть самыми заметными. Не относитесь к этому несерьезно, выкладывайтесь в этот промежуток по максимуму.

Не разбрасывайтесь минутами

Относитесь к каждой секунде жизни как к подарку судьбы. Старайтесь не зависать в соцсетях да и вообще в гаджетах — они вас коварно обворовывают. Попробуйте несколько часов вообще не заглядывать в телефон, и вы поймете, что день не так уж и быстро пролетает.

Распределите дела

Не взваливайте все на ваши плечи, есть семья — распределите обязанности. Кто-то пусть поможет с уборкой, кто-то с готовкой. Ничего страшного, если супруг сходит в магазин, а ребенок вынесет мусор. Так и близкие будут при деле, и вы получите лишние время на себя.

Ходите в магазин со списком

Это правило очень эффективно работает. Во-первых, вы сэкономите деньги, во-вторых — время, в-третьих — ничего не забудете.

Складывайте все по местам

Казалось бы, мелочь — кинуть ключи на кресло, а не в ящик; убрать документы на микроволновку, а джинсы кинуть на стул. На самом деле в день человек может потерять два часа, чтобы потом все вернуть на свои места — нерациональный подход. Учитесь сразу все убирать туда, где это должно находиться: и бардака в доме не будет, и вещь никогда не потеряете, и время снова сэкономите.

Изменяйте, внедряйте, совершенствуйте

Не обязательно руководствоваться правилами, прописанными в книге или интернете. Знаете свой подход к оптимизации времени — используйте, видите успешный опыт других — перенимайте. Главное, чтобы это работало, а вы оставались счастливым, здоровым и полным сил.

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