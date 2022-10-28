«Блокируют доступ»: русского игрока затравили в PlayStation из-за национальности

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 399

Россиянина из Екатеринбурга затравили в сообществе PlayStation за национальность

«Блокируют доступ»: русского игрока затравили в PlayStation из-за национальности

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

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Европейцы всегда выступают за толерантность и либерализм, но при этом готовы глумиться над человеком из-за политики.

Русский игрок в PlayStation столкнулся с дискриминацией по расовому признаку в сообществе PS. Иностранец яростно сказал Михаилу из Екатеринбурга, что тот не должен присутствовать в их комьюнити, потому что он русский. По мнению нашего соотечественника, это высшее проявление расизма.

«Я участвовал в гонке. После ее завершения один из участников решил написать мне лично, что я не имею права быть частью игрового сообщества, потому что живу в России», — сообщил пострадавший читатель изданию URA.RU.

Михаил отметил, что когда агрессия направлена на плохую игру, то подобный случай не кажется оскорбляющим. Однако в этот раз оппонент разозлился из-за национальности участника гонки, что никак не связано с самим виртуальным соревнованием.

«Я считаю, что игровое сообщество никак не относится к политике. Весь мир имеет двойные стандарты. Притеснение меньшинств — плохо, нацизм — плохо, расизм — плохо, а сами блокируют доступ к приложениям и к играм лишь потому что ты русский», — пожаловался Михаил.

Быть россиянином в виртуальном пространстве сейчас непросто, ослепленные западной политикой европейцы продвигают свои взгляды на всех международных платформах. Однако больше всего страдают наши соотечественники, которые не просто сталкиваются с иностранцами, а живут среди них. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивный рассказ финской учительницы Натальи Гуллстен, которая переехала из России в Финляндию. После февраля женщина столкнулась с русофобией и ненавистью.

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