После 13 лет брака: экс-ангел Victoria's Secret Жизель Бундхен разводится с Томом Брэди

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 112

Жизель Бундхен разводится с Томом Брэди

После 13 лет брака: экс-ангел Victoria's Secret Жизель Бундхен разводится с Томом Брэди

Фото: www.globallookpress.com / MediaPunch/face to face

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У пары есть совместные дети. Смогут ли знаменитые родители мирно решить вопрос опеки?

Супермодель Жизель Бундхен разводится с американским футболистом Томом Брэди. Модель направила все необходимые документы в суд — сообщает TMZ. Издание утверждает, что получило копию заявления разводе.

Сообщается, что игрок в американский футбол не намерен оспаривать заявление. Источники, приближенные к паре рассказали, что пара около месяца потратила на консультации юристов и обсуждения вопросов опеки над детьми. Также пара намерена делить имущество в досудебном порядке, так что громкого скандала не будет.

Разрушение своей семьи пара прокомментировала в социальных сетях. Брэди сообщил, что состоял в браке с супругой 13 лет, однако решение о разводе было взвешенным и тщательно продуманным.

«Мы пришли к этому решению после долгих раздумий, но дружно и с благодарностью за время, проведенное вместе. Это, конечно, болезненно и сложно, как и для многих людей, которые каждый день проходят через одно и то же по всему миру «, —прокомментировал Том Брэди.

Спортсмен отметил, что дети останутся центром их внимания, и они с бывшей супругой продолжат «работать вместе как родители», чтобы они росли в любви и заботе.

«Моим приоритетом всегда были и будут наши дети, которых я люблю всем сердцем. Мы продолжим совместное воспитание, чтобы дать им любовь, заботу и внимание, которых они очень заслуживают», — добавила Бундхен и выразила большую благодарность Тому, за время проведенное вместе.

Пара отметила, что завершила развод полюбовно. Они обратились к подписчикам и попросили уважать их личное пространство в этот тяжелый период.

Модель и спортсмен сыграли свадьбу в 2009 году, у них два общих ребенка — сын Бенджамин и дочь Вивиан. Слухи о разладе супругов появились в сентябре 2022 года, когда футболист пропустил спортивные сборы "по семейным обстоятельствам", а вскоре внимательные поклонники заметили отсутствие обручальных колец на пальцах Бундхен и Бреди.

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