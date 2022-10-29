В ООН призвали сделать все возможное ради продления зерновой сделки

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 40

Российская сторона неоднократно указывала Западу на то, что не все условия пакета соглашений соблюдаются. Велик риск приостановки экспорта продукции и удобрений.

В ООН призвали сделать все возможное ради продления зерновой сделки

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Зерновую сделку нельзя отменять. Сегодня, в условиях кризиса, особенно важно сделать все возможное ради продления черноморской инициативы. В том числе, устранения даже самых мелких препятствий, которые мешают экспортировать российское продовольствие и удобрения. Такое мнение выразил представитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик.

«Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений (об экспорте украинского продовольствия через Черное море и экспорте российских удобрений и продовольствия. — Прим. ред.), включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», — цитирует представителя ООН «Вечерняя Москва».

Стефан Дюжаррик подчеркнул, что продление зерновой сделки позволит снизить цены на продукты питания, что особенно актуально при текущих условиях запредельной инфляции, и спасет от нищеты и тотального голода порядка 100 миллионов человек.

Зерновую сделку заключили в турецком Стамбуле 22 июля. 16 октября в Москве состоялись переговоры с представителями ООН по условиям продления соглашения. Российская сторона подчеркивала, что для этого необходимо выполнить все условия, прописанные в пакете документов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну. Между тем, от колоссального количества антироссийских санкций сегодня страдают только те, кто их вводил.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент РФ Владимир Путин комментировал заключение зерновой сделки.

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