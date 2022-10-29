🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 октября

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 октября, на растущей Луне необходимо принять все возможные меры для улучшения качества жизни. Боритесь со старыми привычками, отказывайтесь от всего, что вас мучает.

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♈ Овен

Священные тексты и религиозные писания не помогут вам, Овен. Это время для вас, чтобы перейти в пространство тишины и обратить свой взгляд внутрь для руководства. Довериться мудрости внутреннего божества. Начните с размещения зеркала у алтаря. Каждый раз, когда вы смотрите на свое отражение, помните о своем высшем «Я». Почувствуйте тепло. Почувствуйте объятия. Почувствуйте, как удерживают пространство для вас, чтобы вы стали самой воплощенной версией себя. Непосредственный опыт — это способ возвысить свое сознание в это время.

Космический совет: доверьтесь мудрости внутреннего божества.

♉ Телец

Ваши слезы священны, Телец. Ваши слезы заслуживают того, чтобы их увидели, услышали и почувствовали, чтобы вы могли распознать, что больше не в порядке. Это ваш тревожный сигнал, чтобы устранить все и всех, кто не поддерживает ваш рост и эволюцию. Помните, что в это время вы можете не видеть «общую картину», и это нормально. Нет смысла тратить время на беспокойство о том, «как» и «почему». Вместо этого вы хотите перейти в пространство позволения и довериться божественным силам. В то же время обратитесь к своей душевной семье и проведите время в компании тех, кто заставляет вашего внутреннего ребенка чувствовать себя в безопасности, чтобы выйти и поиграть. PS: вас поддерживают больше, чем вы можете себе представить.

Космический совет: уважайте тревожные звонки: пора действовать.

♊ Близнецы

Вы забываете о том, что для того, чтобы чувствовать себя достойным, вы должны ставить потребности других выше своих собственных. В то же время вы узнаете, что ваши эмоции священны и заслуживают того, чтобы их увидели и услышали. Напоминание о сезоне затмений: пора сделать паузу. Пришло время сделать шаг назад от драмы и увидеть собственные переживания. Если это требует от вас дистанцироваться от других, пусть будет так. Так и быть.

Космический совет: прислушайтесь к своему эмоциональному фону.

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♋ Рак

У каждого из нас есть представление о том, что мы хотим создать. У всех нас есть грандиозное видение того, какой мы хотим видеть свою жизнь. Но не все, что мы представляем, находит способ проявиться в физическом мире. Некоторые мечты похоронены еще до того, как они сделали первый вздох, и это нормально. Все в порядке, лунное дитя. В это время вам важно помнить, что вещи не бывают ни хорошими, ни плохими. Они просто есть. Иногда, не давая вам того, о чем вы просили, Дух защищает вас больше, чем вы себе представляете.

Космический совет: иногда нужно идти с надеждой до выходной двери.

♌ Лев

Напоминание о затмении, Лев: любите ту версию себя, которой вы являетесь сегодня. Любите себя, несмотря на так называемые недостатки и острые углы. Примите те части себя, которые вы отвергали на протяжении многих лет. Примите те аспекты себя, которые вы связываете с рассказом о вине и стыде. Что-то подсказывает нам, что ты готова родиться заново, красавица. Что-то подсказывает нам, что вы готовы проявить себя как наиболее воплощенная версия себя!

Космический совет: любите ту версию себя, которой вы являетесь сегодня.

♍ Дева

Дева! Игра «Наседка-наседка» для вас естественна. Вы хотите пристегнуть ремнем безопасности всех вокруг вас. Вы склонны ставить их потребности выше своих собственных. Но есть проблема с этим шаблоном, и проблема в том, что вы в итоге приуменьшаете свои собственные чувства. Так что сделайте себе одолжение и сделайте шаг назад. Сделайте паузу, прислушайтесь к своей интуиции и поразмышляйте над следующим вопросом: «Как я могу проявить себя сегодня?»

Космический совет: вы должны научиться быть рядом с собой.

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♎ Весы

Весы, требуются все силы мира, чтобы не связаться с ними прямо сейчас. Нужны все силы мира, чтобы сесть со своими ранами и слушать, что они говорят. Что вам нужно знать в это время, так это то, что ваша устойчивость подвергается испытанию. Ваша устойчивость проверяется, чтобы вы могли проявить себя как самая смелая и яркая версия себя. Итак, сделайте себе одолжение и продолжайте изливать эту энергию в свою чашу. Прежде чем вы это узнаете, вы переступите порог. Прежде чем вы узнаете, вы сможете оглянуться на это время как на период огромного роста.

Космический совет: используйте негативную энергию себе во благо.

♏ Скорпион

Скорпион, вы чувствуете поток, как никогда раньше. Воспринимайте это как подтверждение того, что вы находитесь в энергии того, что вы проявляли, и что в грядущие дни все начнет плавно вставать на свои места. Не забудьте перейти в пространство дозволения, принимая мантру «не гонись, привлекай». Что Вселенная шепчет вам на ухо: это уже ваше!

Космический совет: вы находитесь в энергии того, к чему призывали.

♐ Стрелец

Напоминание о сезоне затмения: остерегайтесь разыгрывать карту мученика, Стрельца. Остерегайтесь пытаться исправить жизнь окружающих ценой собственного благополучия. В настоящее время вас просят научиться совершенствовать искусство пристегивания ремня безопасности. Некоторые из вас могут также сомневаться в своей внутренней мудрости. Знайте, что видения и загрузки, которые вы получаете, предназначены для того, чтобы продвигать вас дальше по вашему пути. Научитесь доверять всем способам, которыми ваше высшее «Я» сохраняет пространство для вашей эволюции.

Космический совет: доверяйте своей внутренней мудрости сейчас и всегда.

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♑ Козерог

Может быть, вам не нужно быть боссом прямо сейчас. Может быть, вам не нужно нажимать кнопку акселератора и гнаться за этими большими мечтами. Это ваш призыв сделать паузу, перевести дыхание и интегрировать уроки души. Когда вы это сделаете, отпустите необходимость «разобраться» в своих эмоциях. Принятие жизни во всей ее красе и красках — это то, к чему вы призваны в данный момент.

Космический совет: позвольте себе сделать паузу и выдохнуть.

♒ Водолей

Возможно, Вселенная не работает против вас. Может быть, это просто пробуждает вас к вашей истине, чтобы вы могли распознать любовь и свет, которые вы держите внутри себя. Итак, выйдите из состояния дремоты. Верните поводья, от которых вы отказались какое-то время назад. Думайте об этом как о времени восстания из пепла. Думайте об этом как о возможности вспомнить, почему вы пришли в земное царство, когда вы настраиваетесь на свой путь и цель.

Космический совет: вы пришли сюда не просто так.

♊ Рыбы

Все в порядке. Это нормально чувствовать то, что вы чувствуете сейчас. Это нормально — чувствовать длину и ширину своих эмоций. Примите этот священный опыт таким, какой он есть. Знайте, что человеческий опыт не всегда прост, но вы готовы оставить для него место. Сегодня звезды также обращают ваше внимание на духовные дары. К тем интуитивным ударам, которых у вас было намного больше, чем обычно. Просто напоминание: сейчас не время игнорировать божественное руководство, которое вы получаете от своего высшего «Я».

Космический совет: примите человеческий опыт во всей его полноте.

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