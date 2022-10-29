Президент России Владимир Путин постоянно призывает мировое сообщество оставить идеи о применении смертоносных бомб. За границей на риски, кажется, плевать.

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал позицию президента США Джо Байдена по ядерному оружию. Американский лидер неадекватно отреагировал на речь президента РФ Владимира Путина на «Валдае», заявив, что любые слова его коллеги о смертоносных бомбах — якобы знак того, что он их хочет применить. И это в то время как Путин резко осуждает всех, кто хотя бы мысль допустит об идеи эксплуатации смертельного оружия. В рамках форума глава России как раз призывал мировое сообщество подумать о фатальных последствиях необдуманных шагов, заметил, что РФ никогда не пойдет на огромные риски.

«Президент России выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по Украине. Но США по-прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле», — прокомментировал позицию Байдена Пушков, опубликовав заключение в Telegram-канале.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым. Между тем, ядерное оружие РФ никогда не применяла и не будет применять. В Москве подчеркивают, что это не имеет никакого смысла, в том числе политического.

Ранее 5-tv.ru отмечал, что генерал США призвал администрацию Байдена сесть за стол переговоров с Путиным.