Киев начал угрожать сотрудникам Запорожской АЭС

Власти Украины запугивают людей и пытаются морально их «продавить», в очередной раз показывая свое истинное террористическое лицо.

Сотрудникам Запорожской АЭС (ЗАЭС) угрожают киевские власти. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Киевский режим продолжает доказывать свою варварскую и преступную сущность. Стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, они начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой», — сказал председатель движения «Мы вместе с Россией».

Он также добавил, что киевский режим пытается морально давить на работников предприятия, говоря о репрессиях, если украинская власть возьмет ЗАЭС под контроль.

До этого директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси говорил о медленном, по его мнению, формировании защитной зоны вокруг станции. Руководитель агентства подчеркивал неуверенность в достижении успеха по созданию такой зоны, однако он продолжит прилагать усилия, чтобы решить этот вопрос.

Ранее 5-tv.ru писал о спорах по ЗАЭС.