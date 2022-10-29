Били годами: в Красноярском крае задержали подозреваемых в истязании детей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 124

В Красноярском крае задержали подозреваемых в истязании детей

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru; СК РФ

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Четверых девочек усыновили. Адские муки сопровождали их с самого раннего возраста.

Правоохранители задержали троих жителей Красноярского края, подозреваемых в жестоком истязании детей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, несовершеннолетние были усыновленными. Стражи порядка показали кадры следственных мероприятий.

По версии следствия, речь идет о преступлениях, датируемых 2014, 2016 и 2020 годами. Предположительно, жительница села Юрьевка взяла на проживание четырех девочек в возрасте от трех до 11 лет. Как только дети перебрались в семью, их существование сопровождалось адскими муками. Правоохранители считают, что 53-летняя приемная мама вместе со своим 54-летним супругом и 22-летним зятем с завидной регулярностью избивала малышей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящий момент задержанные находятся под стражей. Решается вопрос о мере пресечения для предполагаемых преступников. Дети находятся под контролем в других приемных семьях и соцучреждениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о таинственной смерти двухлетней девочки в Петербурге. Подозреваемая — мать.

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