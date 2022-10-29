«Ушла в свой мир» — жизнь звезды «Пацанок» снова оказалась в руках врачей

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 1 117

Звезда «Пацанок» Анна Тихая попала в реанимацию из-за приступа астмы

Фото, видео: Instagram* / shtelinbergrus_tih; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Уже пережившая инсульт в свои 26 лет звезда ТВ, снова в реанимации.

Звезда телешоу «Пацанки» снова оказалась в критическом состоянии — не успела девушка прийти в себя после инсульта, как ей опять стало плохо. Девушка потеряла сознание, а в себя пришла уже в реанимации.

«Тут я ушла в свой мир. Со слов врача, когда я пришла в себя в реанимации, была вероятность отъехать 80%», —прокомментировала она ролик, выложенный в соцсети.

Анна призналась, что ей было очень страшно вновь почувствовать себя беззащитной и беспомощной: дышать приходилось с помощью кислородного аппарата, плюс телом невозможно двигать из-за катетеров.

«Самое страшное, когда приходишь в себя: вся в катетерах, какая-то хрень в шее. Я была на аппарате дыхательном, так как астма не давала дышать», — пояснила она в соцсетях.

Сейчас, по словам девушки, худшее позади. Накануне вечером ее перевели в обычную палату, а теперь знаменитость уже дома, вопреки рекомендациям врачей.

«Конечно же, я не из тех, кто будет пролеживать кровать. Еле-еле свалила домой. Да, это моя ошибка, что я не берегу здоровье, но стены лечат, а препараты я дома могу пить и проходить терапию», — делится она с подписчиками.

Анна Тихая прославилась тем, что была одним из лидеров шестого сезона «Пацанки» на канале «Пятница». Желание участвовать в проекте она объясняла мотивацией помочь дочери, хоть никогда сама и не работала, а еще трижды привлекалась к уголовной ответственности. До финала девушка так и не дошла, вылетев в четвертом выпуске, а после пропала из виду. В начале лета стало известно, что она пережила инсульт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему врачи не могут помочь Алле Пугачевой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Недоброе утро: рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье

Последние новости

17:40
До летального исхода: врач рассказал о смертельной опасности детского вируса
16:59
Раздал награды: Карл III выдал причастность Великобритании к диверсии на «СП»
16:40
Ведущая «Орла и решки» Юлия Коваль восстановила девственность после родов
16:29
ВСУ получили жесткий отпор при попытке прорыва позиций ВС РФ в ДНР
16:24
«Малыш», «Кот» и «Француз»: как бойцы СВО придумывают себе позывные
16:02
«Пример традиционного брака»: 55-летняя Яна Поплавская вышла замуж

Сейчас читают

Я много функциональная персона: Бузова привезла в ДНР гумпомощь
Могила Игоря Кириллова спустя год после смерти остается без памятника
Потерявший жену в ДТП Сумишевский перестал видеть детей: «К сожалению, так»
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика