Уже пережившая инсульт в свои 26 лет звезда ТВ, снова в реанимации.

Звезда телешоу «Пацанки» снова оказалась в критическом состоянии — не успела девушка прийти в себя после инсульта, как ей опять стало плохо. Девушка потеряла сознание, а в себя пришла уже в реанимации.

«Тут я ушла в свой мир. Со слов врача, когда я пришла в себя в реанимации, была вероятность отъехать 80%», —прокомментировала она ролик, выложенный в соцсети.

Анна призналась, что ей было очень страшно вновь почувствовать себя беззащитной и беспомощной: дышать приходилось с помощью кислородного аппарата, плюс телом невозможно двигать из-за катетеров.

«Самое страшное, когда приходишь в себя: вся в катетерах, какая-то хрень в шее. Я была на аппарате дыхательном, так как астма не давала дышать», — пояснила она в соцсетях.

Сейчас, по словам девушки, худшее позади. Накануне вечером ее перевели в обычную палату, а теперь знаменитость уже дома, вопреки рекомендациям врачей.

«Конечно же, я не из тех, кто будет пролеживать кровать. Еле-еле свалила домой. Да, это моя ошибка, что я не берегу здоровье, но стены лечат, а препараты я дома могу пить и проходить терапию», — делится она с подписчиками.

Анна Тихая прославилась тем, что была одним из лидеров шестого сезона «Пацанки» на канале «Пятница». Желание участвовать в проекте она объясняла мотивацией помочь дочери, хоть никогда сама и не работала, а еще трижды привлекалась к уголовной ответственности. До финала девушка так и не дошла, вылетев в четвертом выпуске, а после пропала из виду. В начале лета стало известно, что она пережила инсульт.

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