На базе с иностранными наемниками ВСУ в Запорожье произошел взрыв

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 4 804

Над территорией Запорожского алюминиевого завода, где они находились, поднялся большой столб дыма.

На базе с иностранными наемниками ВСУ в Запорожье произошел взрыв

Фото: Вконтакте / shtab24

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На базе с иностранными наемниками ВСУ в Запорожье произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье был взрыв в 12:25, обстоятельства взрыва и его последствия мы сейчас выясняем, но можем сказать, что поднялся большой столб дыма и взрыв слышали во всем городе», — пояснил он.

Позднее в Telegram-канале он уточнил, что взрыв произошел на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе), где располагается база «Иностранного легиона». Также Рогов напомнил, что ранее на территории комбината уже были ликвидированы около 150 иностранных наемников, включая множество техники и боеприпасов.

Более информации об инциденте не поступало.

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