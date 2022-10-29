Деньги, оружие и снег для Зеленского: Захарова поставила на место главу МИД Украины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 831

Захарова: Киеву не нужны мировая стабильность и продовольственная безопасность

Деньги, оружие и снег для Зеленского: Захарова поставила на место главу МИД Украины

Фото: www.globallookpress.com / Str

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Представитель МИД прокомментировала очередное лицемерное заявление украинской стороны.

Киеву не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе о нем все забудут. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, в котором он призвал международное сообщество потребовать от России выполнять принятые на себя обязательства по обеспечению работы «зернового коридора».

«Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе. Поэтому они делают все, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства — лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шел над Зеленским», — написала Захарова в своем Telegram-канале, очевидно, намекая на наркозависимость лидера Незалежной.

Недавно представитель МИД высмеяла своих коллег из Министерства иностранных дел Украины, которые заявили, что Незалежная намеревалась вступить в Евросоюз еще в 988 году при князе Владимире. При этом Захарова также упомянула о наркозависимости Зеленского.

«Как прекрасен был ЕС в 988 году. Примерно так же, как и „Украина, дружившая с Европой в те далекие годы“… Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский заезжал?» — с издевкой написала она в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия приостанавливает реализацию соглашений по «зерновому коридору». Об этом заявили в Минобороны РФ.

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