Россия приостанавливает реализацию соглашений по «зерновому коридору»

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Срочная новость 639

Ранним утром при поддержке британских специалистов киевский режим осуществил теракт против кораблей ЧМ РФ и задействованных в перевозке гражданских судов.

Россия приостанавливает реализацию соглашений по «зерновому коридору»

Фото: www.globallookpress.com / Depo Photos

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Россия приостанавливает реализацию соглашений по «зерновому коридору». Об этом заявили в Минобороны РФ.

«С учетом проведенного 29 октября сего года киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота (ЧМ РФ) и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности „зернового коридора“, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — говорится в срочном сообщении российского оборонного ведомства.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 16 беспилотников воздушного и морского базирования атаковали в начале пятого утра корабли ЧМ РФ. Все цели были успешно сбиты. Легкое повреждение получил один из тральщиков.

К слову, во время выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валда» президент России Владимир Путин отметил, что Запад пытается обмануть участников «зерновой сделки», лишая возможности получения необходимого объема сельхозпродукции тех стран, которые в этом остро нуждаются. Российский лидер подчеркнул — Москва готова предоставить бесплатно сотни тысяч тонн зерна для африканских стран.

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