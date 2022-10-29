Россия приостанавливает реализацию соглашений по «зерновому коридору». Об этом заявили в Минобороны РФ.

«С учетом проведенного 29 октября сего года киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота (ЧМ РФ) и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности „зернового коридора“, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — говорится в срочном сообщении российского оборонного ведомства.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 16 беспилотников воздушного и морского базирования атаковали в начале пятого утра корабли ЧМ РФ. Все цели были успешно сбиты. Легкое повреждение получил один из тральщиков.

К слову, во время выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валда» президент России Владимир Путин отметил, что Запад пытается обмануть участников «зерновой сделки», лишая возможности получения необходимого объема сельхозпродукции тех стран, которые в этом остро нуждаются. Российский лидер подчеркнул — Москва готова предоставить бесплатно сотни тысяч тонн зерна для африканских стран.