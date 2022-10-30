«Гарантии не будет, прибыл из Казахстана»: где покупать машину прямо сейчас

На территории закрытых заводов сейчас тишина, внутри конвейеры застыли, а рабочие находятся в простое. Что будет с авторынком в России?

Ярким следствием бездумных поступков и самоуверенности стали те экономические шторма, которые бушуют сейчас на планете. К сожалению, в России эти процессы ярче всего проявились в автомобильном сегменте. Заводы встали из-за перебоев с комплектующими. Авторынок сократился за год примерно в пять раз. Начали закрываться автосервисы, которые не смогли наладить доступ к запчастям. На этой неделе об уходе из России официально объявил Mercedes, хотя завод был только открыт в 2019 году.

Ford вышел из совместного производства в России. Ранее ушли французы и японцы. Остались пока корейцы, а также немецкий Volkswagen. Но и они в простое и ходят слухи, что тоже могут свернуть деятельность, но так, чтобы вернуться. Лет через пять-шесть, когда стихнет экономическая буря. Но что делать эти годы российским автолюбителям? Алексей Полторанин расскажет.

Остатки сладки

В салонах немецкого автогиганта уже остатки: все, что приходило до весны к осени почти что раскупили. Таких премиальных внедорожников в этом салоне осталось всего шесть штук и больше, говорит консультант, не будет. У завода меняется собственник, а дальше пока сплошная неопределенность.

«Перекупает автодом, договор будет подписываться в конце года, прописано, что гарантийные обязательства продолжают действовать», — говорит сотрудник автосалона.

В другом автосалоне Nissan продавец предупреждает: из-за закрытия завода с полноценной гарантией в будущем могут возникнуть проблемы. В шоуруме тоже последние экземпляры — внедорожник Terrano едва ли не единственный на весь город, а найти у петербургских дилеров, например, популярный Hyundai Solaris — это нужно сильно постараться.

«У нас последний Solaris был пару месяцев назад. Не комфорт, а ниже комплектацией. За 1700000 продали», — рассказал консультант.

Точно в наличии модели с пробегом. Вот, выпущенный в этом году намотал три тысячи километров со скидкой за чуть меньше, чем полтора миллиона рублей. В других салонах Hyundai перед входом уже выставляют б/у машины совершенно других марок, иначе торговать будет нечем.

«Сейчас перепродажи б/у автомобилей для дилерских центров — это тот самый хлеб, который помогает сейчас выжить», — сообщил генеральный директор аналитической компании Александр Груздев.

А что продают вообще?

Выживают автосалоны как могут: продают новые машины иностранной сборки. Правда, привезены они по сомнительным схемам. Вот консультант ведет нас на парковку: среднеразмерный кроссовер родом из Казахстана.

А это уже стоянка не автосалона, а автоперегонщиков. Пять автомобилей KIA растаможены в начале октября, седаны и кроссоверы. Цена тоже дешевле, чем на аналогичные модели российской сборки, но сразу становится понятно за счет чего.

«У нас три автомобиля уехали в салон, а автомобили завезены ну как это новый автомобиль с Казахстана, завезен на физическое лицо. Гарантии нет», — убеждает сотрудница автосалона.

Такие автомобили сдать по гарантии невозможно: любой заводской дефект ремонтировать придется за свои деньги, и вот тут любая выгода при покупке сразу испарится. По деталям и комплектующим сейчас тоже дефицит, особенно для европейских машин. Из-за нехватки запчастей даже позакрывались станции технического обслуживания. Мы на парковке петербургского СТО. Управляющий показывает нам автомобили, которые починить не могут уже больше месяца.

«Клиент как минимум хочет менять крыло, задний бампер, все что присутствует на рынке — нет даже китая», — сказал управляющий автосервисом Роман Скрябин.

Нет фар, капотов, дверей и приходиться выкручиваться — варить металл или ставить б/у товар. Мы попытались сами найти оригинальное лобовое стекло на BMW 7 модели и отправились на столичный авторынок.

«Оригинал 52 тысячи. Да бессмысленно, в это время никто не возьмется за заказ», — заявил консультант.

На логистических складах оригинальные детали тоже — уже большая редкость.

«Сегодня уже ушедший мерседес и ушедший ниссан что-то остается это остатки. Сложные изделия, регуляторы в автомаркете уже никто не делает. Это то, что рядом с сиденьем находится когда вы спинку вверх и вниз делаете», — говорит заместитель генерального директора компании автозапчастей, член Союза автосервисов РФ Илья Плисов.

Некоторые запчасти теперь едут до России почти два месяца. Раньше иностранные заводы отправляли товар напрямую нашим дистрибьюторам, а те в магазины и СТО. Теперь приходится искать детали в других странах у официальных представителей автогигантов.

«Казахстан, турция китай, все маршруты новые прокладываются. Ситуация как в двух тысячных. Когда хлынула сюда иномарка, когда жигули начали вытесняться и компании начали находить новые таможенные пути», — убежден Плисов.

Но ищут и находят, и это уже приносит свои плоды.

«Последний месяц полтора и два заметно что с каждой неделе объем поставок увеличивается, видно как меняют цены пошли вниз потому что стало наполнение рынка», — сообщил директор Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих Алексей Певхенен.

Откуда и что везут?

Полки складов теперь заполонил среднеазиатский рынок. Вот, фары для японского автомобиля тайваньского производства. Качество, говорят специалисты, соответствует международным сертификатам. С чем проблем точно сейчас нет, так это с деталями на китайские автомобили. Они, как и сами машины, поставляются в Россию бесперебойно. Их доля на нашем рынке сейчас составляет около 30%, а еще в начале года была ниже десяти.

Никаких проблем с логистикой. Автомобили прямиком привозят из Китая. Вот, например, компактный кроссовер по стоимости, как популярные некогда бюджетные седаны, компании которая решила окончательно покинуть наш рынок.

«Самые минимальные комплектации таксисты раскупают. В прошлом месяце 90 машин приехало и чисто под такси», — говорит специалист.

На модели российских марок тоже возрос спрос. На этом автозаводе проблемы с комплектующими решили. Кондиционеры из Кореи, генераторы из Индии, фары из Узбекистана.

«Нам придется сейчас, нравится нам это или не нравится развивать собственное производство. Для этого нам придется кооперироваться — это Китай, Индия, Иран. Потому что как нам кажется, Индия это только индийские фильмы — нет. У них хороший автопром», — сказал кандидат экономических наук Алексей Лапушкин.

На территории закрытых заводов сейчас тишина, внутри конвейеры застыли, а рабочие уже семь месяцев находятся в простое. Машины Hyundai даже не собранные якобы начали вывозить с завода, а у немецкого гиганта на парковке остатки непроданных автомобилей. Только по самым скромным подсчетам после ухода из России ведущие автогиганты могут потерять минимум 13 миллиардов долларов.

«Те кто уходят они, имеют контракты, позволяющие им вернуться на рыночных условиях через 5-6 лет», — заявил экономит Сергей Денисенко.

Вот только за эти шесть лет наш автомобильный рынок сильно изменится, а вернуться и завоевать обратно доверие у российского потребителя будет непросто.