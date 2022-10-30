Кормухина резко ответила на вопрос о Киркорове: «Не произносите это имя!»

Знаменитая певица много лет конфликтует с российским поп-королем. Судя по всему, противостояние еще нескоро закончится. Его новый виток начался после слов о влюбленности.

Российская певица Ольга Кормухина резко отреагировала на вопрос корреспондента 5-tv.ru о Филиппе Киркорове. Она призвала журналиста не произносить при ней даже это имя.

«Вы как-то назвали Киркорова…» — начал было корреспондент.

«Я не буду отвечать на эти вопросы! Однозначно. Больше этих имен при мне не произносите никогда!» — тут же отрезала Ольга Кормухина.

«Почему?» — удивился журналист.

«Потому что не произносите. Если вы спрашиваете „почему“, значит объяснять точно не надо. Так говорят мудрецы», — объяснила певица.

«Я вам полностью подчиняюсь», — поспешил согласиться корреспондент.

«А я мудрецам!» — с улыбкой подытожила Ольга Кормухина.

Знаменитая певица и Филипп Киркоров конфликтуют уже много лет. Противостояние вышло на новый виток, когда заслуженная артистка РФ раскритиковала творчество поп-короля российской эстрады, назвав его «попсятиной». В ответ Филипп Киркоров сообщил, что у Ольги Кормухиной к нему давняя нелюбовь — еще с 1988 года.

«Она неравнодушна ко мне с первого дня нашей встречи. В компании были рокеры. И Оле очень не нравилось мое поп-присутствие в этой тусовке. Я ее дико раздражал <…> Может, она влюбилась в меня и так общалась со мной, потому что на меня другая певица тогда положила глаз», — сказал он в середине октября в эфире НТВ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Кормухина заявила о возможности ставить «жирный крест» на мире российского шоу-бизнеса.