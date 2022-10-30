«В Афганистане было два снаряда»: Винокур рассказал о пережитом в горячей точке

Знаменитый юморист честно рассказал о своих страхах.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал о пережитых в жизни переломных моментах в закулисье концерта в Москве, посвященного 80-летию со Дня рождения Муслима Магомаева. Сейчас известный юморист, оглядываясь на прошлое, с уверенностью говорит, что ничего не боится.

«Фактически я перебоялся всего. По жизни так получилось, что я был и в авариях, и в Афганистане были два снаряда реактивных: недолет и перелет. Не было третьего и мне повезло», — признался Винокур.

Когда в Афганистане шла война, юморист выступал в армейском штабе. В тот момент он чудом спасся под артиллерийским обстрелом. Отметим, что Винокур, рискуя жизнью, поднимал боевой дух солдат и в Чечне, и в Сирии, и в госпиталях на Донбассе.

К слову о страхах и риске для жизни. Артист вспомнил про боли в животе, которые он хотел проигнорировать и отправиться в круиз по Волге. Однако рядом оказался его друг, продюсер Александр Достман.

«Он говорит нет, давай врача. Вызвали врача, меня отвезли в больницу и сделали УЗИ, нашли перитонит. Если бы я ушел кораблем… В Германии была авария очень серьезная. Я долго восстанавливался, заново учился сидеть, вставать, ходить. Сначала с костылями, потом с палочками», — вспоминает юморист.

На вопрос, следит ли сейчас Винокур за своим здоровьем тщательнее, он отмахнулся и сказал, что усердно работает.

«Лев Валерьянович Лещенко, будучи старше меня, ему 80, а мне 74 (я совсем молодой!), отвечает всегда на вопрос об отдыхе: „Как говорит мой друг Винокур: у нас не уходит, у нас уносит“. Поэтому работаем, у меня большой коллектив», — подытожил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Владимир Винокур заявил о невостребованности западных виз в России.