Боевая работа гаубиц «Мста-С» и войск связи: лучшее видео за день из зоны СВО

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 130

Отважные бойцы ВС РФ продолжают стоять на страже Отечества.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские военные выполняют свой долг, защищая мирных жителей Донбасса от украинских националистов. Враг все еще не дремлет, а бойцы ВС РФ остаются наготове. 5-tv.ru публикует лучшие кадры из зоны проведения специальной операции на Украине за минувшие сутки.

На видео продемонстрированы учения мобилизованных на Сахалине, а также в Ставропольском крае. Кроме того, показана подготовка экипажей боевых машин пехоты (БМП), мотострелков, боевая работа войск связи и работа расчетов гаубиц «Мста-С».

Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября. Для защиты суверенитета, территориальной целостности страны и обеспечения безопасности россиян было призвано 300 тысяч резервистов, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность (ВУС).

Россия продолжает спецоперацию на Украине по защите гражданских от неонацистов. Войска были введены в связи с обострением ситуации, а именно, усилившимися обстрелами мирного населения и инфраструктуры радикалами. Конечная цель российских военных демилитаризация и денацификация Украины, а также снижение ее боевого потенциала и освобождение оккупированных националистами территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о провале ВСУ.

Тема:
Специальная военная операция России
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