Боевая работа гаубиц «Мста-С» и войск связи: лучшее видео за день из зоны СВО
Отважные бойцы ВС РФ продолжают стоять на страже Отечества.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные выполняют свой долг, защищая мирных жителей Донбасса от украинских националистов. Враг все еще не дремлет, а бойцы ВС РФ остаются наготове. 5-tv.ru публикует лучшие кадры из зоны проведения специальной операции на Украине за минувшие сутки.
На видео продемонстрированы учения мобилизованных на Сахалине, а также в Ставропольском крае. Кроме того, показана подготовка экипажей боевых машин пехоты (БМП), мотострелков, боевая работа войск связи и работа расчетов гаубиц «Мста-С».
Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября. Для защиты суверенитета, территориальной целостности страны и обеспечения безопасности россиян было призвано 300 тысяч резервистов, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность (ВУС).
Россия продолжает спецоперацию на Украине по защите гражданских от неонацистов. Войска были введены в связи с обострением ситуации, а именно, усилившимися обстрелами мирного населения и инфраструктуры радикалами. Конечная цель российских военных демилитаризация и денацификация Украины, а также снижение ее боевого потенциала и освобождение оккупированных националистами территорий.
Ранее 5-tv.ru писал о провале ВСУ.
- 31 окт
- Срочников осеннего призыва не будут отправлять на службу в новые регионы РФ
- 31 окт
- Никита Джигурда о покинувших Россию артистах: «Я вижу очищение»
- 30 окт
- Корреспондент «Известий» показал, как Росгвардия возрождает подбитые «Тигры» и БМП
- 30 окт
- ВС РФ нанесли удар по центру подготовки специальных сил ВСУ в районе Очакова
- 30 окт
- Российские военные отразили более десяти атак ВСУ на трех направлениях за сутки
- 30 окт
- Боевики ВСУ предпримут попытку наступления в Херсонской области
- 30 окт
- Наступление ВС РФ на Артемовск: штурм глазами военкора «Известий»
- 30 окт
- Слезы счастья: отец вернувшегося из плена ВСУ бойца расплакался, увидев сына
- 29 окт
- ВСУ получили жесткий отпор при попытке прорыва позиций ВС РФ в ДНР
- 29 окт
- «Малыш», «Кот» и «Француз»: как бойцы СВО придумывают себе позывные
Читайте также
93%
0.17 61.13
-0.44
Нашли ошибку?