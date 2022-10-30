«Я нормально отношусь к его девушкам»: Земцову заподозрили в романе с Месхи

Мужчина предпочитает не распространяться о личной жизни, а его коллега по цеху идет навстречу представителям СМИ.

Недавно появились слухи о том, что у актера Гелы Месхи новая возлюбленная — его коллега по цеху Наталья Земцова. Пара появлялась на публике, однако Гелу видели вместе с блондинкой и теперь непонятно, что его связывает с Земцовой.

Артист ведет замкнутую жизнь, редко давая интервью. Также он не распространяется о личном. Селебрити единожды состоял в браке со звездой фильма «Мы из будущего» Екатериной Климовой. Брак продлился недолго и супруги расстались. Ради дочери Беллы они сохранили теплые отношения.

После встречи Месхи и Земцовой на премьере им приписали роман. Их знакомство произошло на съемках. Первый отмалчивается, а вторая говорит с журналистами.

«Мы не будем сейчас об этом говорить, оставим на будущее», — интригует брюнетка в передаче НТВ «Ты не поверишь!».

В апреле Земцова развелась с солистом группы Uma2rman Сергеем Кристовским. Она тепло отзывается о бывшем муже.

«Я вообще со всеми бывшими дружу… Обожаю, они такие ребята классные. Это я всегда уходила, может быть поэтому… Он человек хороший, невозможно ликвидировать из жизни. Я нормально отношусь к его девушкам. Я-то знаю, что я музой осталась», — признавалась героиня сериала «Восьмидесятые».

Фанаты подозревают, что пара рассталась из-за неверности Кристовского. К слову, у него случился роман с моделью на горнолыжном курорте.

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