Годы берут свое: диетолог о здоровье Пугачевой

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 16 327

Диетолог Маргарита Королева назвала стресс возможной причиной облысения Пугачевой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; ТАСС / Мудрац Александра; 5-tv.ru

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Выпадение волос у исполнительницы отмечал стилист Джордж Ровалс, указывая на то, что селебрити пользуется париками.

Причины облысения певицы Аллы Пугачевой назвала врач-диетолог Маргарита Королева в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. По ее словам, все определяется в каждом отдельном случае при помощи тщательной диагностики.

«Я думаю, что процессы поредения волос во многом определяются нашим питанием. В нем должны быть все компоненты, поддерживающие здоровье организма в целом. Волосы — внешнее проявление состояния здоровья», — прокомментировала собеседница.

Она добавила, что на здоровье влияет наличие стресса, особенно, если он постоянный. Кроме того, помимо использования оздоровительных средств, у человека должно быть желание заниматься собой, в этом главный залог успеха.

«Воздействие оказывают и болезни, нарушающие функции организма и вызывающие дефицит нутриентов. Это не может не отразиться на коже и волосах, ногтях и других элементах, поддерживающих красоту человека», — резюмировала Королева.

О недуге исполнительницы также говорил стилист Джордж Ровалс, подчеркнув, что Пугачева для увеличения объема на голове пользуется париками, шиньонами и другими накладками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как близкая подруга Пугачевой стала жертвой мошенников.

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