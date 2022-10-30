Марк Варшавер предложил 73-летней Поргиной найти другой театр

Заслуженная артистка РФ Людмила Поргина сообщила о серьезной ссоре с директором театра «Ленком». Марк Варшавер предложил актрисе найти другой театр. Артистка пожаловалась на директора в эфире федерального канала.

73-летняя актриса устала играть в массовке. К директору тетра она пошла с целью попросить главную роль, но тот воспринял слова заслуженной Поргиной в штыки.

«Может быть, в другой театр ее возьмут на какую-то хорошую роль, пожалуйста, пусть уходит от нас и поищет где-то другой коллектив», — сказал Варшавер журналистам.

После очередного скандала с директором театра Людмила Поргина вернулась в его кабинет с заявлением. На бумаге она изложила, что больше не желает играть второстепенные роли.

Людмила Поргина родилась в Москве. В 1972 году она окончила Школу-студию МХАТ. В театре «Ленком» актриса выступала с 1973 года, но делала 16-летний перерыв, прежде чем снова вернуться на сцену в 2022 году.

Марк Варшавер вступил в должность директора «Ленкома» в 2019 году. Недавно команда московского тетра отметила 95-летие «Ленкома». Однако Людмилы Поргиной на торжестве не было. Актрису не пригласили на праздник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Андрей Соколов принял позицию директора «Ленкома». По его словам, Варшавер сделал звездами многих актеров. Артист считает, что Людмила Поргина не должна высказывать свое недовольство.