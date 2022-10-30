Ирина Безрукова: о бежавших из России артистах, помощи Донбассу и Ксении Собчак

Знаменитая актриса взяла интервью у Ксении Собчак. Почему съемки могли сорваться?

Актриса Ирина Безрукова рассказала, как относится к артистам, которые уехали из России. Артистка дала интервью журналистам KP.RU.

Бывшая жена Сергея Безрукова поделилась с корреспондентами тем, что события последних лет, ковид, санкции, мобилизация сказались на всем мире. Жизнь в большей или меньшей степени изменилась у всех.

«Да, некоторые мои коллеги уехали — их фамилии известны. Но в моем театре — Московском Губернском — этого не произошло. Все актеры на месте, по-прежнему выполняют свой актерский долг», — добавила Безрукова.

Про своего сбежавшего в США коллегу Никиту Преснякова, который был приглашенным артистом Московского Губернского театра, и его семью, актриса высказываться не стала. Безрукова отметила, что мы живем в «эпоху перемен», и многие сбежавшие люди скоро вернутся на родину.

Ирина Безрукова рассказала, что она снималась за границей, но играла одноразовые роли «русской девушки». По словам актрисы, такая работа ей не по душе, она предпочитает оставаться в России.

«В Голливуде все наши актеры играют только плохих русских. Если кого-то это устраивает, то, — пожалуйста, можно строить карьеру. Это удел многих эмигрантов», — объяснила актриса.

Экс-супруга Безрукова сообщила, что она, как и многие публичные личности, помогает людям, бежавшим из-под обстрелов в Донбассе. С ее помощью семья из семи человек обрела крышу над головой и занимается вопросами документов.

Профессиональные успехи Ирины Безруковой тоже не остались в стороне. Актриса рассказала про сложное интервью, которое она брала у Ксении Собчак. Безрукова отметила, что не могла расслабиться на протяжении всех съемок, но все прошло гладко.

«Ксения из тех людей, которые любой корабль могут развернуть в нужную им сторону. К моему удивлению, она не пыталась взять бразды правления в свои руки. Проблема оказалась в другом. Как вы, наверное, знаете, Ксения Анатольевна часто использует ненормативную лексику, а это не совсем наш формат», — объяснила Безрукова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Безруков высказался о покинувших Россию артистах.