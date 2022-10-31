Переулок, эффект домино, наркотики: восстановлена картина давки на Хэллоуин в Сеуле

В Южной Корее восстановили картину трагедии с давкой на Хэллоуин в увеселительном районе Сеула. Хронику происшествия, в результате которого погибли не менее 154 человек и еще 133 пострадали, установили СМИ.

Опасный переулок и эффект домино

По данным газеты The Chosun Ilbo, большинство людей погибли на небольшом пятачке размером 18 квадратных метров. Он находится в районе Итхэвон, на одной из улиц которого сосредоточено множество клубов и баров. Люди стекались на эту улицу из множества узких переулков. Наиболее загруженным оказался тот, что прилегает к станции метро.

В день трагедии на упомянутую станцию приехали свыше 130 тысяч человек — это в два раза больше, чем днем ранее. Причиной ажиотажа могло стать то, что это было первое за три года празднование Хэллоуина в Сеуле без ковидных ограничений.

Очевидцы рассказали, что толпа была очень плотной. Люди двигались лишь на несколько небольших шагов в минуту — на преодоление 40 метров уходило примерно 30 минут. Примерно в 22:15 несколько человек потеряли равновесие и упали. Находившиеся сзади продолжали напирать, что вызвало эффект домино — люди начали падать друг на друга.

По данным издания, в какой-то момент образовалось до семи слоев упавших. Сотни людей постарались их обойти, направились в стороны и тем самым еще более увеличили плотность толпы. Тем временем в переулок продолжали входить другие люди, усиливая напор и провоцируя новые падения.

На пяточке площадью 18 квадратных метров в тот момент оказалось около 300 человек. Именно на них приходится основная часть погибших и пострадавших. Спасатели смогли пробиться к ним сквозь толпу лишь к 23 часам. К сожалению, кто-то уже был мертв, многие скончались по дороге в больницу.

Возможные причины давки: знаменитость и наркотики

Телеканал YTN назвал возможной причиной давки в Сеуле появление знаменитости в районе Итхэвон. По его данным, по толпе прошел слух о том, что в одном из баров видели популярного исполнителя. Якобы после этого люди устремились к заведению, что и привело к давке. Имя знаменитости при этом не называлось. Эта версия не нашла подтверждения.

Один из очевидцев сообщил, что давка могла возникнуть из-за сообщения якобы в одном из клубов раздавали конфеты с наркотиками. Эту версию в беседе с РИА Новости опроверг профессор Шаньдунского университета (КНР) по кафедре юриспруденции Чон Чжэ Чжун, ранее отвечавший за юридическую защиту в сфере образования в южнокорейском Минюсте. По его мнению, причиной трагедии стала плохая организация.

«Если бы был организатор (фестиваля), то был бы подготовлен хотя бы минимальный план действий на случай инцидентов, связанных с безопасностью, было бы кому сразу сообщить и принять меры на упреждение. Но этого не было, поэтому и готовность полиции была недостаточной <…> Это типичная катастрофа по вине человека», — сказал профессор.

Фото, видео: 5-tv.ru

Комментарий россиянки, ставшей очевидицей давки в Сеуле

Студентке Академии литературного перевода Светлане удалось выбраться из толпы за два часа до того, как произошла трагедия. О том, как началась давка, она рассказала «МК».

«Перед Хэллоуином в Сети появилось много объявлений. Люди писали: давайте собираться на Итхэвоне, наконец-то отпразднуем Хэллоуин <…> По многочисленным видео в сети не очень понятно, что тот квартал находится в горах. Сама улица идет сильно вверх, находится под большим наклоном. Люди, которые дошли до верха и столпились там, в какой-то момент начали падать. Они не могли двинуться дальше. В итоге народ, как домино, складывался друг на друга», — описала девушка.

По ее словам, полиция не контролировала происходящее — регулировщики стояли только на проезжей части. Из-за особенностей ландшафта входящие в переулок люди не могли знать о происходящем внутри и продолжали давить.

После проведения процедуры опознания известно о четырех погибших россиянках. В момент ЧП все они были вместе. Еще одна пострадавшая во время давки в Сеуле россиянка сейчас находится в больнице. По информации «Известий», состояние девушки оценивается как нормальное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пришедшие на Хэллоуин в Сеуле продолжили веселье рядом с погибшими.