И правда страшно: в Сеуле рядом с погибшими на Хэллоуине продолжили веселье

Несколько колонн из граждан попали в затор на узкой улице и не смогли разойтись. Образовалась давка.

Настоящей трагедией обернулся праздник Хэллоуин в столице Южной Кореи Сеуле. В центре города произошла массовая давка. Погибло по меньшей мере 150 человек, и число жертв постоянно увеличивается — приходят все новые и новые данные из больниц куда доставили десятки пострадавших.

Предварительно несколько колонн попали в затор на узкой улочке и не смогли разойтись. Говорят, что молодые люди могли устремиться за неким популярным k-pop-исполнителем, которого якобы видели в том районе и все захотели с ним сфотографироваться. Толпа собралась еще и потому, что накануне в Сеуле сняли все ковидные ограничения, и на радостях много людей вышло на улицы.

Сначала такая толкучка воспринималась даже как веселое приключение, но задние ряды напирали на передних так сильно, что у людей стали останавливаться сердца. Первые смерти вызвали панику, и давка только усилилась.

Десятки реанимобилей устремились к месту ЧП, но даже выдернуть из толпы тех кто уже задыхался или терял сознание, не могли — настолько плотно стояли молодые сеульцы.

Что самое удивительное в этой трагедии это то, что часть граждан на соседних улицах продолжила веселиться. Буквально на фоне машин скорой помощи. Вот уж действительно Хэллоуин, праздник нечисти.