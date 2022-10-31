Бразилия сделает поворот в сторону России после победы Лулы да Силвы на выборах

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Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lincon Zarbietti; 5-tv.ru

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Действующий президент Жаир Болсонару проиграл в ожесточенной борьбе, уступив около 1% голосов избирателей. Его оппонента избрали главой государства третий раз.

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии. По итогам второго тура он набрал больше 50% голосов — это порог, который необходимо было перешагнуть для победы.

У второго кандидата — действующего президента Жаира Болсонару — ненамного меньше: 49%. Тем не менее он выбывает из гонки.

Изначально в президенты баллотировались девять претендентов, но кроме Болсонару и Лулы никто не набрал даже одного процента.

Борьба между двумя лидерами развернулась ожесточенная. То и дело происходили стычки избирателей с полицией. Поражение Болсонару многие приняли со слезами.

Лидера левых Лулу да Силву выбирают президентом уже в третий раз. До этого он возглавлял страну два срока подряд — с 2003-го по 2010 годы. С его очередным приходом к власти аналитики прогнозируют резкий поворот Бразилии в сторону России.

Лула да Силва критиковал Зеленского и говорил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз. Также политик называл санкции в отношении Москвы ошибочными.

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