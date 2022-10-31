Пушков высказался о контрабанде поставляемого Украине оружия: «Полезная информация»

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Игорь Рязов
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Сенатор Пушков назвал полезными для финнов сведения о контрабанде оружия с Украины

Пушков высказался о контрабанде поставляемого Украине оружия: «Полезная информация»

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Полиция Финляндии сообщила, что живущие в стране преступники обзавелись предназначенными для Незалежной винтовками. Итоги расследования избавляют от иллюзий, отметил российский сенатор.

Информация о том, что поставляемое на Украину оружие оказалось в руках преступников в Финляндии из-за контрабанды, будет полезна политикам и гражданам страны. Таким мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков.

«Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Ранее в полиции Финляндии сообщили, что живущие в стране преступники обзавелись винтовками, которые поставлялись на Украину. По данным правоохранителей, маршруты контрабанды между странами уже налажены, а у мотоциклетной банды Bandidos MC даже имеются отделения в крупнейших городах Незалежной.

Это не первый раз, когда становится известно о попадании поставляемого Украине оружия на черные рынки. Так, 20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что его ежемесячный контрабандный оборот достигает одного миллиарда долларов.

В июле полицейская служба Евросоюза отчитывалась, что зафиксировала эпизоды торговли и выезда с Украины отдельных лиц с оружием, а также объявления в даркнете о продаже противотанковых комплексов Javelin. В ведомстве признались, что беспокоятся из-за риска попадания оружия в руки террористов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков оценил странную позицию Джо Байдена по ядерному оружию.

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