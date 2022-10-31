В Евросоюзе испугались увеличения импорта бытовой техники в Россию

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Успехи РФ в организации параллельного импорта признали журналисты агентства Bloomberg.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-; 5-tv.ru

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Россия скупает импортные холодильники и стиральные машины в Армении и Казахстане! Как пишет агентство Bloomberg, в ЕС всерьез опасаются роста поставок бытовой техники в нашу страну через третьи государства.

Так, экспорт молокоотсосов из Казахстана в Россию за год вырос более чем в двое. А холодильников — в десять раз.

Некоторые европейские чиновники уверены: Москва может использовать детали в военных целях. В самом агентстве предполагают, что Россия просто пытается справиться с дефицитом импортной техники через параллельный импорт.

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