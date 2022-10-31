«Театр затих»: режиссер Максимов раскритиковал бездействие худруков театров

Новый сезон эксперты называют «театральной печалью».

В новом сезоне ведущие театры России представили свои афиши и творческие работы. Театралов порадовало количество премьер. Однако эксперты отмечают начавшийся спад и «твердое ощущение театральной тишины». Колумнист «Российской газеты», писатель и режиссер Андрей Максимов отмечает, что новые художественные руководители «не собираются никого потрясать».

«Что делает Дмитрий Астрахан в Школе современной пьесы — неясно. Зашел на сайт театра — ответа нет. Театры, заменившие худруков на худсоветы — Романа Виктюка, „Современник“, — как-то тоже затихарились. Совсем уж, скажем мягко, занятная ситуация во МХАТе имени Горького. Театр жил невероятно активной жизнью, выпускал премьеру за премьерой. Старое руководство сняли, а новое не выпускает премьеры от слова… совсем», — рассуждает эксперт.

По мнению Максимова, живой интерес у общественности вызвал новый взгляд на Чехова на сцене Театра Сатиры. Он отметил, если поклонники говорят о постановке, то это элемент успеха.

«Надо заметить, что мощно вступил в должность руководителя аж двух театров Сергей Газаров. <…> Принципиально важно, что Газаров усиливает труппу: Лавров, Мохов, Серов, Анкудинов, Чонишвили теперь выходят на сцену Театра Сатиры», — рассказал режиссер.

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Эксперт сетует на то, что новые худруки часто забывают о знаменитом вопросе Андрея Лобанова: «Чем будем удивлять?» Андрей Максимов уверен, что большинству театральных постановок не хватает того, чтобы о них не просто говорили, а спорили.

«Когда начинают говорить о том или ином спектакле? Что для этого надо? Мало, чтобы спектакль был хорош, нужно еще что-то. Скандал, например», — рассуждает он.

Андрей Максимов считает, что наступившее театральное затишье «вовсе не перед бурей», а перед очередным периодом творческой тишины. Поэтому эксперт призывает оказывать поддержку тем, кто преданно служит сцене и «старается работать ярко».

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