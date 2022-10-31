Дочь создателя «Твое» избил неизвестный в центре Москвы

На дочь основателя бренда «Твое» Игоря Юшкевича было совершенно нападение в центре Москвы. По данным источника 5-tv.ru, 20-летняя Мария Юшкевич накануне вечером находилась у отеля сети «Мариотт», когда к ней подошел неизвестный мужчина. Судя по внешности, мужчина жил на улице: грязные руки, лицо и одежда, неприятный запах.

Как рассказала потерпевшая, «бомж» начал говорить ей что-то невнятное. Не желая вступать в конфликт, Мария молча направилась в сторону церкви неподалеку. Тогда мужчина побежал вслед за ней и неожиданно нанес удар кулаком по лицу. Голову девушки пронзила острая боль, но ей удалось отбежать в сторону. Нападавший прошел за ней несколько шагов и скрылся в неизвестном направлении.

Мария спряталась в кафе, где дождалась медиков и сотрудников полиции. Врачи диагностировали у 20-летней девушки ушиб правой половины лица. По факту происшествия проводится проверка.

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