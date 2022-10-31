Дочь создателя «Твое» избил неизвестный в центре Москвы

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 56

Мужчина стал говорить 20-летней девушке странные вещи. Попытки молча уйти не спасли.

Дочь создателя «Твое» избил неизвестный в центре Москвы

Фото: Личный архив Марии Юшкевич

Читайте нас в: Дзен Новости

На дочь основателя бренда «Твое» Игоря Юшкевича было совершенно нападение в центре Москвы. По данным источника 5-tv.ru, 20-летняя Мария Юшкевич накануне вечером находилась у отеля сети «Мариотт», когда к ней подошел неизвестный мужчина. Судя по внешности, мужчина жил на улице: грязные руки, лицо и одежда, неприятный запах.

Как рассказала потерпевшая, «бомж» начал говорить ей что-то невнятное. Не желая вступать в конфликт, Мария молча направилась в сторону церкви неподалеку. Тогда мужчина побежал вслед за ней и неожиданно нанес удар кулаком по лицу. Голову девушки пронзила острая боль, но ей удалось отбежать в сторону. Нападавший прошел за ней несколько шагов и скрылся в неизвестном направлении.

Мария спряталась в кафе, где дождалась медиков и сотрудников полиции. Врачи диагностировали у 20-летней девушки ушиб правой половины лица. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезде сериала «Две судьбы» Екатерине Семеновой врачи по ошибке разрезали кишечник.

+2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.62
0.09 61.12
-0.01
«Мертвые будут помогать»: почему Хэллоуин в этом году особенный

Последние новости

19:52
Путин в Сочи встретился с Пашиняном и Алиевым
19:38
Он меня бесит: Решетова пожаловалась на Тимати после расставания
19:21
В Москве открылась выставка «Химия-2022»
18:59
Дочь создателя «Твое» избил неизвестный в центре Москвы
18:46
Война с памятью: в Латвии снесли памятники советским воинам
18:27
С 1 ноября в России вступают в силу новые законы

Сейчас читают

Самый большой риск: гинеколог об увлечении дочери Шукшиной силовыми нагрузками
"Мы не медики!": участники "На-На" отказались помогать отошедшему от дел больному Алибасову
Украинские медики бросали раненых солдат умирать, потому что их «тяжело» нести
Стоит ли бороться с мужскими привычками

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика