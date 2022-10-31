«Это цинично»: продюсер Ашуров про многомиллионный бизнес Макаревича* в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 830

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров рассказал про бизнес Андрея Макаревича* в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; ВКонтакте / Дмитрий Ашуров; 5-tv.ru

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Знаменитый певец критикует российскую власть, но продолжает «кормиться» на родине.

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров сообщил, что Андрей Макаревич* продолжает зарабатывать миллионы на своем бизнесе в Москве. Сбежавшему певцу принадлежит джаз-бар в центре столицы. В беседе с 5-tv.ru Ашуров высказал свое мнение про «циничный» поступок Макаревича.

Ашуров отметил, что Андрей Макаревич занят разными родами деятельности, в том числе ресторанным бизнесом.

«Это цинично. Ну, понимаете, я считаю, что он должен был продать свой бизнес в стране, если он принял для себя решение что-то критиковать, такую позицию вести, покинуть страну», — прокомментировал продюсер.

Дмитрия Ашурова не устраивает, что Макаревич продолжает «кормиться» в России, постоянно критикуя ее политический режим. По мнению музыкального продюсера, если Макаревич выступает против власти, то он автоматически негативно относится и к народу, потому что они связаны.

«Человек, когда его что-то все не устраивает, он просто уезжает спокойно и переезжает в любую другую страну. <…> А он захотел хлопнуть дверью очень громко», — объяснил Ашуров.

По мнению продюсера, именно те люди, которые добивались огромной популярности и гонораров в России, оказались самыми неблагодарными. Ашуров считает, что «цинику» следует завершить свою деятельность на территории РФ полностью и начать зарабатывать в стране, которую он поддерживает.

«Но — нет, он и дальше продолжает зарабатывать здесь, потому что понимает, что здесь все уже настроено, выстроено», — в заключение сказал продюсер.

Ранее 5-tv.ru писал, что сбежавший Макаревич признался в тоске по России.

*— признан иноагентом в России.

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