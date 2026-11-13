Самойловой запретили открывать бизнес в России до 2029 года

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 47 0

Решение налоговой связано с одной из компаний блогера, в документах которой нашли нарушение.

Самойловой запретили открывать бизнес в России до 2029 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Блогер Оксана Самойлова не сможет зарегистрировать новую компанию в России до сентября 2029 года. Ограничение связано с недостоверными сведениями в данных ее компании, выяснило РИА Новости, изучив информацию Федеральной налоговой службы.

Ограничение для блогера ввели 24 сентября. Поводом стала запись о недостоверности адреса ООО «Семми бьюти», указанного в Едином государственном реестре юридических лиц.

Согласно законодательству, налоговая служба может отказать в регистрации нового бизнеса человеку, который ранее владел контролирующей долей или руководил организацией с такой записью в ЕГРЮЛ. В случае Самойловой ограничение будет действовать три года.

При этом у блогера остаются еще две компании. Они занимаются розничной торговлей одеждой.

Похожее ограничение ранее коснулось телеведущей и журналистки Ксении Собчак. Она также не сможет зарегистрировать новый бизнес в России до 29 октября 2029 года.

В ее случае основанием стала запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на данные ФНС, неточные сведения обнаружили в документах одной из принадлежащих Собчак компаний. Они касались человека, который имел право действовать от имени организации без доверенности.

Всего у телеведущей четыре другие компании. Две из них работают в сфере рекламных услуг, еще две связаны с ресторанным бизнесом.

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