Шпионские игры: посла Нидерландов вызвали в МИД РФ после скандала с вербовкой
Посол Нидерландов вызван в МИД РФ после попытки завербовать российского военного атташе в Гааге
Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru
Причем, это уже не первая провокация в Нидерландах. До этого контактов с дипломатом искали агенты ЦРУ.
Сегодня в МИД вызвали посла Нидерландов после попытки вербовки нашего военного атташе в этой стране. Выяснилось, в Гааге выйти на разговор с ним пытался представитель британской разведки.
Причем, это уже не первая провокация в Нидерландах. До этого контактов с дипломатом искали агенты ЦРУ, а в апреле этого года уже сами голландские спецслужбы пытались завербовать троих работников российского посольства. После они были объявлены персонами нон-грата. За кем-то даже устанавливали слежку.
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