Запруда без пруда: бобер строит плотину в реабилитационном центре Петербурга

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Бобер начал строить плотину в проходе помещения реабилитационного центра для животных в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mark Newman/FLPA; 5-tv.ru

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Чтобы построить полноценную запруду необходимо около месяца.

А сейчас, пожалуй, самые красноречивые кадры для начала рабочей недели. Их главный герой — вот этот трудолюбивый бобер, который попал в петербургский центр реабилитации животных.

Даже здесь он не оставил своего главного занятия — и все свое время посвящает строительству плотины прямо в помещении. Упорно таскает ветки и складывает их в проходе. Чтобы построить полноценную запруду необходимо около месяца. Обычно грызуны возводят деревянные сооружения на реке или ручье. Они нужны чтобы защититься от хищников и легче добывать себе пищу зимой.

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