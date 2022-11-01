«Лежу в аппарате МРТ, делаю снимки мозга»: врачи Шепелева заподозрили страшное

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 225

Телеведущий Шепелев рассказал о напугавшем его ложном диагнозе после МРТ головного мозга

«Лежу в аппарате МРТ, делаю снимки мозга»: врачи Шепелева заподозрили страшное

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Телеведущий полагает, что именно тогда, в день обследования, на его голове появились первые седые волосы.

Шоумэн Дмитрий Шепелев пережил один из самых мощных моментов страха и паники по вине некомпетентных врачей. Около часа медики изучали снимки его головного мозга, так как заподозрили серьезную болезнь. Однако позже выяснилось, что доктора ошиблись. Историю ошибки, после которой, возможно, он и начал седеть, Шепелев рассказал своим поклонникам в социальных сетях.

Как пишет 7Дней.ru, телеведущий каждый год посещает ряд специалистов и проводит так называемый чекап организма. В очередной раз оказавшись на без того неприятной процедуре,  аппарат МРТ запросто может привести к приступу клаустрофобии впечатлительного человека — он начал готовиться к худшему, увидев обеспокоенных медиков.

«Лежу в аппарате МРТ, делаю снимки головного мозга… Открываю глаза и не понимаю, что происходит — меня окружают люди в белых халатах их много, лица встревожены, ни одной улыбки, все смотрят на меня… Мне действительно становится страшно. Спустя чуть больше часа давящего, жуткого ожидания выяснилось — тревога оказалась ложной», — вспомнил Шепелев.

После этой истории, признался ведущий, он стал особенно тщательно выбирать медицинские клиники и персонал, которому доверяет свое здоровье. Он также отметил, что зачастую главной проблемой врачей становится банальное неумение разговаривать с пациентами. Если бы в тот жуткий раз медики не окружили его с выпученными глазами, возможно, в память инцидент бы не врезался так прочно. 

Как известно, в 2015 году от рака мозга скончалась возлюбленная Дмитрия Шепелева — певица Жанна Фриске. Вскоре, после рождения их общего сына Платона, звезде поставили диагноз — глиобластома, неоперабельная опухоль, одна из самых агрессивных. Когда Фриске не стало, ее долгожданному мальчику было всего два года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит и чем занимается подросший сын Жанны Фриске.

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