Выплаты, вывоз икры и туризм: как изменится жизнь россиян с 1 ноября

Перемены ждут и сотрудники государственных органов, таких как Минцифры, МВД и Росреестр. Что произойдет?

С 1 ноября в жизни россиян произойдет немало перемен. Так, в регионах упрощается процесс получения социальных выплат. Они теперь напрямую будут перечисляться из бюджета на карту «МИР».

Сюда, к примеру, входят компенсации на аренду жилья или ежемесячные выплаты на детей. С 1 ноября у тех пенсионеров, кому исполнилось 80 лет, удвоится фиксированная часть пенсии по старости.

Также с начала месяца в силу вступает новый стандарт по поверке счетчиков приборов учета в многоквартирных и частных домах. В новой норме будут предусмотрены требования к компаниям, снимающим показания. Они будут обязаны работать с соответствующей аккредитацией, документами, в которых процедура поверки должна быть подробно расписана.

«Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме», — рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская агентству «Прайм».

Перемены ждут и госорганы. Начинается эксперимент по их переходу на российское программное обеспечение. Первыми счастливчиками станут Минцифры, МВД и Росреестр.

Интересные нововведения ждут жителей Камчатки. Сроком на три года там ограничат вывоз немаркированной красной икры самолетом — не более десяти килограммов в одни руки.

Ну а через месяц, с 1 декабря, придется раскошелиться российским туристам, которые летят на Кипр. Местные власти решили сделать визу платной. Для взрослых сбор составит 80 евро, а для детей с 6 до 12 лет — 40.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с полок российских магазинов исчезнут продукты с маркировкой «органик».