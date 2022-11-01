Поляк-мечтатель угнал трамвай и доехал на нем до другого города

Эфирная новость 23

Мужчина подбирал на остановках пассажиров, однако заменить машиниста так и не смог. Ехал очень медленно, устроил пару ДТП, отказывался сдаться полиции.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Hardt via www.imago-im; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мечту всей жизни пытался воплотить в реальность молодой поляк. Мужчина угнал трамвай и умудрился доехать на нем до другого города, по пути собирая на остановках пассажиров.

Весь путь трамвая-беглеца занял 11 километров. Единственное, что выдало угонщика — манера вождения. Он передвигался так медленно, что даже некоторые пешеходы шли быстрее.

Но чтобы настигнуть его, все-таки пришлось потрудиться. После пары ДТП нарушителя задержали.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
61.62
0.09 61.12
-0.01
Гороскоп на ноябрь 2022 года для всех знаков зодиака

Последние новости

6:25
Россия или США: каким курсом поведет Бразилию вновь вставший у руля да Силва
6:13
Максим Фадеев прошел таинство крещения в Санкт-Петербурге: «Всем нужен Бог»
6:01
Мощные удары авиации под прикрытием ЗРК: лучшее видео из зоны СВО за день
5:49
Поляк-мечтатель угнал трамвай и доехал на нем до другого города
5:40
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2022 года
5:37
Примирению не быть? Принц Гарри отказал семье в прочтении мемуаров до их выхода

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака
"Мы не медики!": участники "На-На" отказались помогать отошедшему от дел больному Алибасову
Потерявший жену в ДТП Сумишевский перестал видеть детей: «К сожалению, так»
Стоит ли бороться с мужскими привычками

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика