Поляк-мечтатель угнал трамвай и доехал на нем до другого города

Мечту всей жизни пытался воплотить в реальность молодой поляк. Мужчина угнал трамвай и умудрился доехать на нем до другого города, по пути собирая на остановках пассажиров.

Весь путь трамвая-беглеца занял 11 километров. Единственное, что выдало угонщика — манера вождения. Он передвигался так медленно, что даже некоторые пешеходы шли быстрее.

Но чтобы настигнуть его, все-таки пришлось потрудиться. После пары ДТП нарушителя задержали.