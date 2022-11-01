Поляк-мечтатель угнал трамвай и доехал на нем до другого города
Мужчина подбирал на остановках пассажиров, однако заменить машиниста так и не смог. Ехал очень медленно, устроил пару ДТП, отказывался сдаться полиции.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Hardt via www.imago-im; 5-tv.ru
Мечту всей жизни пытался воплотить в реальность молодой поляк. Мужчина угнал трамвай и умудрился доехать на нем до другого города, по пути собирая на остановках пассажиров.
Весь путь трамвая-беглеца занял 11 километров. Единственное, что выдало угонщика — манера вождения. Он передвигался так медленно, что даже некоторые пешеходы шли быстрее.
Но чтобы настигнуть его, все-таки пришлось потрудиться. После пары ДТП нарушителя задержали.
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